これからの気象情報です。 2日(木)は次第に天気が回復し、汗ばむ陽気になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、発表されているのは下記通りです。 県内全域にカミナリ注意報 新潟市・柏崎市・上越市に大雨注意報 佐渡市に、大雨・洪水注意報 ◆10月2日(木)の天気 ・上越地方 朝のうちは、雨や雷雨のところがあるでしょう。 ただ、日中は急速に天気が回復し、少し汗ばむくらいの陽気になりそうです。 ・中越地方