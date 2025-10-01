＜バンテリン東海クラシック事前情報◇1日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞先週「パナソニックオープン」でツアー初優勝を遂げたプロ9年目の29歳・勝俣陵。今週は2連勝、そして日本で開催される米ツアーの出場権獲りに挑む。【写真】勝俣陵が使うドライバーはこんな顔ツアーデビューから83試合目で勝利の美酒に酔った。多くの選手や関係者から祝福を受けて、「本当に実感が湧きました。この1勝