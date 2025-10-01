“馬のおまわりさん”困ってしまって京都府警がクラウドファンディングを開始しました。京都府警の「平安騎馬隊」は現在６頭の馬が所属し、登下校時のパトロールや、京都三大祭りの「葵祭」や「時代祭」で警備などを行います。しかし近年、牧草などの価格が高騰。エサ代が年間約５００万円と予算を圧迫していて、鞍など馬具の買い替えが難しくなったことなどから、京都府警は１０月１日、ホームページで寄付を募るクラウドフ