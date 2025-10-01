文部科学省が4月に実施した全国学力調査の分析結果が公表されました。石川の正答率は小学校、中学校ともに全国トップクラスをキープしました。 毎年春に、小学6年生と中学3年生を対象に実施される、全国学力・学習状況調査。石川県内では、約1万6千人が対象となりました。30日、都道府県別の結果などが発表されました。まず、小学6年生の結果です。 算数は、全国を4ポイントほど上回る62パーセント。国語の平均