大阪府東大阪市で30代女性が死亡する事件が発生しました。男が「人を刺した」と近くの警察署にすでに出頭していて、警察は容疑が固まり次第逮捕する方針です。１０月１日午後１時半ごろ、大阪府警枚岡署に５０代とみられる男が「人を刺した」と出頭しました。申告に基づいて警察官が東大阪市箱殿町にある３階建ての店舗兼住宅に駆け付けたところ、３階の部屋で３０代とみられる女性があおむけに血を流して倒れていて、現場で