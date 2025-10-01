１０月２日（木）の近畿地方は、穏やかに晴れて洗濯日和。朝と日中の気温差が非常に大きくなりそうです。１日（水）は、上空に寒気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になり、近畿の北部や中部のあちらこちらでにわか雨や雷雨がありました。その寒気も抜けて、木曜は移動性高気圧に覆われるでしょう。近畿地方は、全域で朝から晴れて、日中は日ざしがたっぷり届くでしょう。午後は次第に雲が広がってきますが、雨