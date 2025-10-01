石川県内でも2台の車両が使用停止になりました。酒気帯びを確認する点呼を、適切に行っていなかった日本郵便。1日、国土交通省は、一部の郵便局に対して、ゆうパック配送などに使用する軽貨物車を使用停止とする行政処分を通知しました。石川県内では、高松と鹿西の2局の処分の対象となっています。高松では144日間、鹿西では132日間、それぞれ1台ずつ軽貨物車の使用が停止となりました。今回の行政処分は今月8日から効力が発生し