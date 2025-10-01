ガソリンの暫定税率の廃止に向け、自民・公明の与党と立憲民主党の実務者が協議し、「次の臨時国会で関連法案を成立させる」との認識で一致しました。立憲の重徳税調会長によりますと、きょう午後の協議で、自民・公明・立憲の実務者がガソリンの暫定税率廃止について「次の臨時国会で関連法案を成立させる」との認識で一致したということです。与野党は次の臨時国会について、総理大臣指名選挙のあと、国会を閉じることなく、その