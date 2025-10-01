ファストファッションのブームをけん引したアメリカのブランド「フォーエバー21」。日本から3度目の撤退が決まりました。2000年、日本に初上陸した「フォーエバー21」は、低価格で豊富な種類の洋服で若い世代を中心に人気を集めましたが、2年で撤退。2009年には同じファストファッション路線で2度目の進出を果たし、10年間継続したものの、ネット通販などに押され、再び撤退しました。そして、2023年には現在運営している日本企業