経営再建中の日産が、サッカーJ1「横浜F・マリノス」の株式売却を検討していることが分かりました。こうしたなか、家電量販店大手のノジマが引き受けに前向きな姿勢を明らかにしました。日産はサッカーJ1「横浜F・マリノス」の運営会社の株式およそ75%を保有する大株主ですが、経営再建にむけて売却を検討しています。関係者によりますと、売却先の候補に横浜市に本社をおく家電量販店大手ノジマが浮上していて、すでに金融機関を