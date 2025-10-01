神奈川県立がんセンターは手術を受けた60代の患者が死亡する医療事故があったと発表しました。今後、医療ミスがあったか調査するとしています。神奈川県立がんセンター酒井リカ 病院長「患者様とご家族様に、このような結果となりましたことを心よりお詫びを申し上げます」神奈川県立がんセンターによりますと、60代の男性患者は先月、がんの手術で食道を全摘出した際に、腸に直接、栄養剤を送るためのチューブを付けました