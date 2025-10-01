10月1日の「メガネの日」に合わせ大分県大分市の寺で眼鏡供養が行われました。 大分市の寺で眼鏡供養 眼鏡供養は、役目を終えた眼鏡に感謝の気持ちを表そうとヤノメガネが毎年行っています。 およそ1600本が大分市の寺に持ち込まれ、関係者が焼香などをして供養しました。 大分市の寺で眼鏡供養 ◆ヤノメガネ 矢野剛史社長「眼鏡は体の一部というような思いを持ってこれからも毎年眼鏡を供養さ