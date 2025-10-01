携帯料金の値上げが相次ぐ中、楽天モバイルがいまの低価格を維持する“逆張りの戦略”を発表しました。楽天モバイル三木谷浩史 代表取締役会長「楽天モバイルも値上げの発表ではなく、楽天は低価格・無制限を継続します」低価格戦略を打ち出した三木谷会長。楽天モバイルは、10月1日から4か月限定で月額2980円を払えば、動画配信サービス「U-NEXT」が見放題になるプランを発表しました。「U-NEXT」分の料金が実質無料になる