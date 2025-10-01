元横綱の貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。取材を受けた際のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「おじしゃん(新語)を目指します」取材時のオフショットを公開「イケオジ」「脚なが！」などの声貴乃花さんは「取材を受けました。昔馴染みの記者さんと対面し、余り変わってなかったです。若い！！わたくしは、おじしゃん(新語)を目指します。」とコメントしています。久しぶりに