◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（1日、東京ドーム）試合前、巨人の練習中にグラウンドに姿を見せた中日の中田翔選手。今季限りでの現役引退を発表しています。巨人のスタッフや選手も中田選手にねぎらいの言葉をかけに行きます。同学年の丸佳浩選手、坂本勇人選手、そして岡本和真選手などとしばらく会話。巨人の打撃練習をケージ後ろで見守っていたところ、練習を終えた田中将大投手がねぎらいに現れ、談笑する姿もありました