オープンした「ドムドムハンバーガー」の海外1号店＝1日、台北市（共同）【台北共同】日本で最初のハンバーガーチェーンとされる「ドムドムハンバーガー」の海外1号店が1日、台湾台北市の百貨店にオープンした。店舗数の急減で「バーガー界の絶滅危惧種」とも言われたが、カニを丸ごと使うなどした独創的なメニューを売りに海外での挑戦に乗り出した。店舗はドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）との間でフランチャイズ契