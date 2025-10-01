地震の犠牲者は、直接死を含め672人に上る見通しです。石川県は30日、専門家による審査会を開き、能登半島地震による災害関連死として、新たに6人の認定を決めました。内訳は、輪島市と志賀町で1人、珠洲市と能登町で2人。これで災害関連死は、富山・新潟で亡くなった13人を含め444人となり、直接死と合わせた能登半島地震の犠牲者は672人となりました。また、奥能登豪雨による犠牲者は、直接死の16人を含め、19人となっています。