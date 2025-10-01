およそ半世紀続く大分県別府市の「べっぷ駅市場」ではリニューアルが進んでいて、1日一部のエリアがグランドオープンしました。 べっぷ駅市場 べっぷ駅市場はJR別府駅の高架下にありおよそ60年前から市民に親しまれてきましたが施設の老朽化や空き店舗の増加などが問題になっていました。 JR九州ビルマネジメントが2024年10月からリニューアル工事を進め1日は一部のエリアがグランドオー