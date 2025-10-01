巨人は１日の中日戦（東京ドーム）で、初回から一挙５得点と打者一巡の猛攻を見せた。レギュラーシーズン最終戦で、若手選手が意地を見せた。先頭の丸が右中間二塁打、３番・泉口が四球により出塁。続く岡本の投ゴロで一走・泉口がアウトとなり、二死一、三塁に。その後、初球でリチャードが死球をくらい満塁の絶好機をつくった。６番・中山の２点先制適時打が飛び出すと、ドラフト２位ルーキー・浦田と今季初のスタメンマスク