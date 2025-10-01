9月27日、大分県臼杵市で住宅などが全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかった火事について、遺体は住人の48歳の男性と判明しました。 この火事では、臼杵市野田の大津留美子さんの住宅と隣接する建物が全焼しています。 留美子さんは息子と2人で暮らしていましたが、火事の後連絡が取れず、警察が身元の特定を進めたところ、息子の大津英太郎さんと判明しました。