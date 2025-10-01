岐阜県揖斐川町の山中で、行方不明になっていた女性の遺体が見つかった事件。警察は10月2日にも、別の事件で起訴されている男女2人を、死体遺棄の疑いで再逮捕する方針を固めました。捜査関係者によりますと、今年1月、揖斐川町の山中で白骨化した女性の遺体が見つかり、行方不明になっていた可児市の30代の女性と確認されました。警察は、およそ20キロ離れた本巣市の山中で遺体で見つかった、愛知県常滑市の女性(当時53)に