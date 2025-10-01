ホンキートンク調のピアノが飛び回る「だらしない2人」を筆頭に、ライブハウスに留まらないスケールの音楽へビルドアップを続けてきた606号室。そんな彼らは10月1日（水）に2nd EP『-依依恋恋-』をドロップするやいなや、東京・Spotify O-Crestにて606号室pre.『祝祭宣言』を開催する。10月5日（日）に執り行われる同イベントには、これまで幾度も対バンを重ねてきたYUTORI-SEDAIが出演。星々の瞬く空の下、大切なあなたに思いを馳