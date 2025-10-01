ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）10月の「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「天秤座（てんびん座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！天秤座（てんびん座：9月23日〜10月23日）全体運活動的に動いていくような運気なので、やりがいを感