ことし5月宮崎県の航空自衛隊、新田原基地所属のT4練習機が、犬山市の入鹿池に墜落し2人が死亡しました。その後の調査で、事故による環境汚染や健康への影響はないことが明らかとなり、10月1日から5つの貸しボート店の営業が再開。午前6時半には約100隻のボートが一斉に釣りに出ました。 【写真を見る】自衛隊機墜落の入鹿池 休業の貸しボート店が営業再開 釣人｢ここに戻ってきたいと待ってた｣ 愛知･犬山市 （