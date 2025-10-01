将来、理美容の世界で活躍する生徒たちにプロの接客技術を身につけてもらおうと高知市の専門学校で特別な授業が開かれました。10月1日、高知市の高知理容美容専門学校で接客のテクニックを学ぶ特別授業が開かれ、美容科の1年生52人が参加しました。講師を務めたのは名古屋を拠点に全国で活躍しているヘア&メイクアップアーティストの三輪亮太さんです。三輪さんは生徒たちにこれまでの自身の経験を交えながらお客さんと