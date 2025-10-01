ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥が１日、都内でアイドルの発信力を活かした「地方創生２．０」モデル事業記者発表会に登場した。「地方創生２．０」は人口減少に歯止めをかけ、地域全体の活性化と持続可能な社会の実現を目指す国の経済政策。６月１３日の交付決定を受けて、奈良県宇陀市、山梨県大月市、和歌山県那智勝浦町では「アイドル・タレントと一緒に地域の活性化」を図る「地方創生２．０」モデル事業の実施が