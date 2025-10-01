ソフトバンクは１日、武田翔太投手に来季の契約を結ばないことを通告した。武田は福岡・筑後市のファーム施設を訪れ、チーム関係者にあいさつ。「寂しさしかないです。１４年間もお世話になり、たくさんの出会いがありました」と感謝を述べながら「拾ってもらえるところがあれば、全力で頑張ります」と他球団での現役続行を目指すことを表明した。宮崎日大から１１年ドラフト１位で入団。高卒１年目の１２年から８勝１敗、防御