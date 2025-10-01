ドル指数は４営業日連続の低下＝ロンドン為替 先週後半以降、ドル指数は４営業日連続の低下となっている。きょうは、東京午前の９７．８８２を高値に、ロンドン序盤には９７．４６７まで低下している。足元では低下の動きは一服も、引き続き前日比マイナス圏にとどまっている。米一部政府機関閉鎖の影響が引き続きドル売り圧力となっているもよう。 ドルインデックス＝97.69(-0.09-0.09%)