◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第２節神戸―メルボルン・シティー（１日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、ＡＣＬＥ第２節のスタメンを発表した。９月１７日のＡＣＬＥ第１節・上海海港戦（浦東）から公式戦３連勝中の神戸は、元日本代表ＧＫ権田修一が加入後初出場。今季はＪリーグの規定上ＡＣＬＥのみの出場となるが、自身にとっても６月にハンガリー１部のデブレツェニＶＳＣを退団して以来となる公式戦出場となる