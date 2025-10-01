俳優の小芝風花（28）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。“胸元チラリ”な爽やかタンプトップ姿で“意味深”なポーズを見せる写真を公開した。【写真】“胸元チラリ”なタンクトップ姿で“意味深”ポーズの小芝風花写真には、両手で「3」の数字を示しているようなおちゃめなポーズを見せる小芝が笑顔で写っており、何かの告知をしているようにも見受けられる。この投稿にファンからは「まって可愛すぎる 不意にスマホ