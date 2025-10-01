JAPANNEXTは、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。 参考：伝説の『シャドバ』プロ、ミル選手単独取材“初心者のNG行動 5選”を聞いてみた JAPANNEXTは、液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を行う企業だ。今回の締結にあたって、両製品開発で協力し現役のプロ選手たちが求める「最高のゲーミングモニター」を共に作り上げると