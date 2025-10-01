24時間テレビのチャリティ―募金で県信用組合から寄せられた寄付金の贈呈式が大分県大分市のTOS本社で行われました。 式では吉野一彦理事長がTOSの池辺強社長に募金の目録を手渡しました。 TOS本社 県信用組合では毎年、24時間テレビのチャリティー募金を窓口で受け付けていて職員からも寄付を募っています。 2025年はおよそ29万円の善意が寄せられたということです。 寄付金は災害の復興支援や福