アツギは、2025年10月1日から31日まで、アツギ直営店で「フクーポンキャンペーン」を実施。期間中、不要になった衣料品を持参した人にはアツギ直営店で利用できる500円クーポンがもらえます。環境に配慮しながらお得にお買い物洗濯済みの不要な衣料品を紙袋やビニール袋などに入れ、アツギ直営店に持っていくと、500円クーポンと交換できます。回収対象となるのは、ストッキング・タイツ・靴下・レギンス・レッグウォーマーといっ