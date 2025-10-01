北海道のおいしいものが一堂に集まる物産展が、岡山市北区の岡山高島屋で始まりました。 【写真を見る】【大北海道展】“秋メロン” のスイーツに雪解け水を使って養殖した “大雪サーモン” に63店の約1,000種類岡山高島屋で14日まで 北海道でとれたまぐろのトロと赤身を贅沢にのせた弁当に、甘みが強い「秋メロン」の上にソフトクリームをのせたスイーツも。会場の岡山高島屋には、北海道から63店