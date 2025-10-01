阿賀町津川で、買い物帰りの女性がクマに襲われました。両腕をかまれたり引っかかれるなどしましたたが、命に別状はありません。 ■柏百花記者 「現場は、民家と駐車場がある道路です。女性はこの付近でクマに襲われ、襲ったクマはあちらの方向に逃げていったということです。」 警察などによりますと、阿賀町津川で9月30日午後7時すぎ、買い物帰りの50代女性が体長約1.2mのクマに襲われました。クマは女性に馬乗りになり、