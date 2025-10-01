大阪府東大阪市で女性が胸などを複数箇所刺されるなどして死亡しているのが見つかり、警察は「人を刺した」と出頭した男から事情を聞いています。容疑が固まり次第、逮捕する方針です。警察と消防によりますと、1日午後1時半すぎ、東大阪市の枚岡警察署に50代とみられる男が「人を刺した」と出頭しました。男の申告を受けて、東大阪市箱殿町の1階がバーで2階と3階が住宅の建物に警察が向かったところ、3階の一室であおむけの状態で