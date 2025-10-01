１０月になり「秋の値上げ」が始まります。食料品はペットボトル飲料など３０００品目以上が対象となります。生活にはどう影響するでしょうか。（村雨アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにお邪魔しています。１０月からは皆さんも良く飲まれると思います、飲み物が値上げされるということです」（村雨アナウンサー）「どんな飲み物が値上げしますか？」（マルコストアー山川悟史社長）「飲み物