秋の高校野球東北大会の組み合わせ抽選会がきょう行われ、山形第１代表の日大山形は福島第３代表の学法石川との対戦が決まりました。 【写真を見る】秋の高校野球東北大会日大山形(第1代表)は学法石川(福島第3代表)と対戦県勢3校すべてが9日に初戦（山形） 県勢３校すべてが大会初日の９日に初戦に臨みます。 来年春のセンバツ大会につながる秋の高校野球東北大会が今月９日から岩手県で開かれます。大会を前に、きょう組み