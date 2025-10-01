象印が2019年から展開するSTAN.シリーズに、このほど電気ケトルと加湿器が加わった。近年、家電メーカーでは機能や性能に加え、デザインを重視する傾向が強くなっている。同社は9月中旬、ロゴマークも含めたデザインに対するメディア向け説明会を開催した。●創業101年目の年にSTAN.シリーズを発売象印が展開するシリーズ名のSTAN.とは、STANDBYとSTANDARD、STANCEの3つのキーワードに共通する頭の4文字が由来だ。STANDBYは、