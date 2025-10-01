2025シーズンの途中、ジュビロ磐田はジョン・ハッチンソン監督の退任という決断を下した。就任から１年弱、J１昇格を最大の目標に掲げるクラブで、攻守にアグレッシブなフットボールを浸透させようと取り組んできたが、シーズン残り７試合で昇格圏との差は広がり、順位は８位。結果が伴わなかった現実のなかで、無念の監督交代となった。“ジョン”の呼び名で選手やファン・サポーターからも親しまれたハッチンソン氏が磐田に