欧州や南米では、監督を中心にコーチングスタッフはチームを組み、運命共同体として精を出す。その監督がクラブにクビを言い渡された時は、一蓮托生である。監督麾下のコーチングスタッフも、一斉に職を失う。代わりの監督が新たなコーチングスタッフを連れて、“チーム”を組む形だ。しかし、その人事改編でも、あまり影響を受けないコーチのポストが一つだけある。それはゴールキーパーコーチだ。例えば今シーズン、FCバ