YouTube動画「【赤ちゃん】よだれが多いのは良いこと？悪いこと？徹底解説！」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、赤ちゃんの“よだれ”にフォーカスし、保護者から寄せられる悩みや疑問に答えた。動画冒頭、まい先生は「結構、うちの子よだれ多いんだけど、心配してるお母さん結構いる」と、保護者の不安が多いテーマであることに言及した。 動画では、舌の位置異常である“低舌”の判断法として、「ごくごく飲