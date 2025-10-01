1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の4万4630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては79.15円高。出来高は2461枚となっている。 TOPIX先物期近は3096.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.76ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物