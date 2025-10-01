自民党総裁選挙は終盤に入っています。最新情勢について、「総裁選“2強”状態に変化は？」をテーマに菅原薫・日本テレビ解説委員が解説します。■党員票の動向を独自調査支持の推移は今回の総裁選は、国会議員票と党員・党友票が同数のそれぞれ295票、あわせて590票をめぐって争われます。まず、党員票の動向を見ます。日本テレビは先月30日と先月29日、党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。立候補を