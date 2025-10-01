9月30日、施工現場で直径を連続的に変化させることができる世界初のシールドマシン「変径1号」が中国広東省仏山市で完成し、公開されました。この機械は、都市の軌道交通建設に新たな技術支援として活用される見通しです。「変径1号」は、従来の固定直径型シールドマシンの限界を打ち破り、あたかも「伸縮する骨格」を備えたかのように、機械の直径を8．83メートルから12．45メートルの範囲で自在に拡大・縮小できるのが特徴です。