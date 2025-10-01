京都の食と文化を集めた「大京都のれん市」が、鹿児島市の百貨店で始まりました。古都・京都の雰囲気が味わえるスイーツや工芸品など様々な逸品が並び、初日から多くの人でにぎわいました。（間世田桜子キャスター）「鹿児島市の山形屋で、１日から大京都のれん市が始まりました。朝から多くの人で賑わっています」こんがりと焼き上げ、自慢のタレをたっぷり絡ませたみたらし団子に、鮮やかな色合いが美しい生菓子