1日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円21銭前後と、午後5時時点に比べ10銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円72銭前後と16銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース