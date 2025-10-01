１０月から暮らしに関わる価格と制度が変わります。まず飲食料品の値上げは、帝国データバンクによると、半年ぶりに３０００品目を超えて、３０２４品目にのぼったとのことです。飲料類が大半を占めていて、ペットボトル飲料の５００ミリリットルの商品がほぼすべてのメーカーで、希望小売価格が１８０円から２０円上がって２００円となりました。また、制度では７５歳以上の医療費の自己負担額が１０月から２割