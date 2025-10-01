俳優・木村文乃（３７）が１日、都内で行われた「日本メガネベストドレッサー賞２０２５」表彰式で芸能界部門のメガネベストドレッサー賞を受賞した。フジテレビ系「愛の、がっこう。」の愛実役で好評だった木村は白のスーツで登場。司会者から「『愛の、がっこう。』では教師役を演じ、その誠実で温かみのある演技やメガネをかけた柔らかな笑顔が視聴者の心をつかみ大きな反響を呼びました」と紹介された。木村は「愛実先生