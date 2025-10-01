「ウェイキーカップ・Ｇ１」（１日、多摩川）佐藤隆太郎（３１）＝東京・１１５期・Ａ１＝が静かに闘志を燃やす。３日目終了時点で得点率トップ３の長田頼宗、浜野谷憲吾、永井彪也に加えて５位タイに斉藤仁、大池佑来、１２位タイに福来剛と東京支部勢がシリーズを席巻している。今年ＳＧ２勝と素質が覚醒中の佐藤隆も、このムードには絶対に乗り遅れたくないはず。３日目は３、４コースから的確に仕掛けて３、３着。予選